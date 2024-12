Des étudiants conçoivent une fusée qui se transforme en drone

Les participants à la cinquième édition du concours national entre universités algériennes ont fait preuve de créativité exceptionnelle, avec une participation remarquable de l’École des ingénieurs de Tunisie, lors de l'événement qui s'est tenu à l’Institut des sciences de l’aviation de l’Université Saad Dahleb de Blida, en fin de semaine.

Les étudiants ont conçu des fusées pour mesurer la vitesse du vent, la vitesse et la pression à une altitude de 3.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et c’est l’équipe des étudiants de l'École militaire polytechnique qui a remporté le premier prix avec distinction.

L'inventeur algérien, l'ingénieur Abdelkader Kharat, classé parmi nos génies expatriés au Canada, n'a pas pu contenir sa joie et sa fierté quant au niveau atteint par nos étudiants dans ce genre de concours ouverts à la créativité.

Il a salué le niveau de cette cinquième édition, qui l’a véritablement impressionné, soulignant les progrès accomplis par rapport aux éditions précédentes. « L’espace universitaire en Algérie offre aux étudiants talentueux dans le domaine des sciences de l'aviation l'opportunité de créer et d'innover », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’ils prévoient que le niveau sera encore plus élevé, atteignant 100 % dans les deux prochaines années.

De son côté, Dr.Sofiane Tahraoui. Chef de Département des Etudes Spatiales, à l’Institut d’Aéronautique et des Études Spatiales (IAES) a expliqué que cette édition a vu la participation de 14 établissements universitaires algériens et d'une école spécialisée de Tunisie. Les technologies du moteur hybride ont été utilisées dans la conception des fusées conformément au programme du concours. Il a ajouté que cette édition a permis de découvrir de véritables talents, qui attendent désormais plus de soutien et de motivation.

Quant au sujet du concours, Yassine Hadjadj est un membre de l'équipe "Interstellar" de l'Université Djilali Liabes de Sidi Bel Abbes., a expliqué qu’il s’agissait de la conception et de la production d’une fusée à ailettes fixes, équipée d’un système de récupération par parachute double, propulsée par un moteur hybride commercial.

Cette fusée monte à une altitude de 3.000 mètres, où elle mesure des éléments tels que la vitesse et la pression du vent. À une altitude définie, elle se transforme en "drone" pour mesurer et observer le sol.

Le fonctionnement de la fusée est contrôlé selon les besoins et désirs. On parie sur l'augmentation du défi scientifique à l'avenir, surtout que chaque édition devient de plus en plus motivante, compétitive et créative.