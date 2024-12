Tous les regards sont braqués vers Damas

Le ministre de l'Intérieur syrien, le général Mohamed Rahmoun a effectué, ce samedi, une visite de contrôle des unités policières à Damas, alors que des informations contradictoires circulent concernant l'avancée des milices armées vers la capitale syrienne.

Rahmoun a affirmé à la chaîne syrienne Al-Ikhbariya qu'un cordon de sécurité très renforcé entoure les périphéries de Damas et qu'aucun groupe ne pourrait le briser.

"La police est présente sur les places et les forces armées sont déployées. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou d'avoir peur", a-t-il ajouté.

Le ministre a, également, précisé que "les bruits entendus aujourd'hui sont dus à des frappes contre des groupes terroristes visant la province de Daraa, ainsi que des attaques israéliennes par drones, auxquelles réagissent les défenses aériennes ".

Il a réaffirmé qu'il n'y avait "aucun terroriste proche de Damas" et que les institutions continuent d'assurer leur fonctionnement normal.

Des comptes proches des milices armées ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos prétendant leur "contrôle" de plusieurs villes dans la périphérie de Damas.

De son côté, le commandement général de l'armée syrienne a réagi, ce samedi, en affirmant que des plateformes médiatiques liées aux terroristes diffusent des informations mensongères, précisant que l'armée poursuit ses "opérations de qualité".

"Nous appelons notre peuple à ne pas croire aux rumeurs et à avoir confiance en notre armée vaillante", ajoute un communiqué du commandement de l'armée.

"Nous renforçons les lignes de déploiement de nos forces en périphérie de Damas et dans le sud pour prévenir tout incident. Notre armée continue de mener des opérations à Homs, Alep, et Hama, infligeant de lourdes pertes aux terroristes", poursuit la même source.

En parallèle, le bureau de la présidence syrienne a démenti aujourd'hui les "rumeurs et fausses informations" relayées par les médias étrangers concernant une prétendue fuite du président Bachar el-Assad de Damas ou de ses déplacements secrets à l'étranger.

L'armée syrienne a, enfin, confirmé que ses forces opérant dans le sud de la Syrie ont effectué une "réorganisation et redéploiement selon les plans et ordres militaires".

Cela fait implicitement référence à la perte de contrôle de l'armée syrienne sur les gouvernorats de Daraa et de Suwaida, situés près de Damas, et à la prise de ces territoires par les milices armées, tandis que des combats intenses continuent dans la province de Homs.