L’artiste Salah Boubir n’est plus

Le comédien Salah Boubir est décédé samedi après-midi au centre hospitalo-universitaire de Batna à l’âge de 63 ans des suites d’une longue maladie.

La nouvelle de sa mort a suscité une profonde émotion au sein des artistes de la ville de Batna, notamment parmi les membres de l’équipe du théâtre régional Dr. Salah Lombarkia à laquelle appartenait le défunt.

"Salah Boubir était un élément actif de l’équipe du théâtre régional et une de ses illustres figures de par ses œuvres qui lui avaient valu plusieurs prix à l’échelle nationale et internationale et a marqué de son empreinte ce théâtre", a notamment déclaré le comédien et réalisateur Ali Djebara.

De son côté, l’acteur Issam Taachit a mis l’accent sur le professionnalisme de Salah Boubir et ses contributions au théâtre dans les œuvres qui les avaient réunis dont El Hatab (Le bucheron, 2016) et Kaatintidhar (Salle d’attente, 2020) qui fut la dernière pièce du défunt.

En 2021, Salah Boubir a été hospitalisé suite à un malaise depuis son état de santé s’est dégradé le contraignant à renoncer à la scène après avoir participé à de nombreuses œuvres théâtrales et télévisées.

Le défunt sera inhumé dimanche après la prière du Dohr au cimetière de Bouzourane de la ville de Batna, selon ses proches.