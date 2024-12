Conseil des ministres : Les importantes décisions

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des Ministres où plusieurs propositions concernant divers secteurs ont été abordées, en plus de questions liées aux préoccupations des citoyens.

À l'issue de la réunion, plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment, l’augmentation de l'allocation touristique à 750 euros pour les adultes, une fois par an et à 300 euros pour les mineurs.

En plus, il a été décidé d’augmenter l'allocation du Hadj à 1000 dollars.