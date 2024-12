Mahieddine Khalaf s'éteint en silence

L'entraîneur émérite, Mahieddine Khalef, est décédé ce matin, mardi, à son domicile à Alger, à l'âge de 81 ans.

Le défunt est né le 17 janvier 1944 au Maroc, et est originaire de la région de Béni Yenni, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Sa relation avec le football a débuté avec le club marocain de Kénitra, avant de revenir en Algérie en 1967 pour rejoindre la Jeunesse de Kabylie.

Il a contribué en tant que joueur à l'essor de ce club et à son accession en première division en 1969, puis en tant qu'entraîneur à partir de 1973 aux côtés du Roumain Bobescu, avant de former, à partir de 1976, le duo le plus célèbre avec le Polonais Stefan Zywotko.

Ensemble, ils ont marqué l'histoire de la Jeunesse de Kabylie et du football algérien en remportant tous les titres nationaux et continentaux possibles jusqu'à son départ en 1990 vers les Émirats arabes unis.

Le défunt a eu diverses expériences d'entraînement, notamment en dirigeant le club émirati d'Al-Ain, le club marocain de l'Ittihad de Tanger, le Mouloudia d'Oujda et le Club Sportif Sfaxien tunisien. Il a également fait un retour remarqué à la Jeunesse sportive de Kabylie en 2000, où il a conduit à nouveau l'équipe vers la gloire africaine en remportant la Coupe de la Confédération CAF 2000 avec l'entraîneur Nacer Sandjak.

En plus de la Jeunesse de Kabylie, le nom de Mahieddine Khalef est indissociable de l'équipe nationale, qu'il a dirigée à trois reprises. La première entre 1979 et 1980, où il a mené les "Verts" en demi-finale des Jeux méditerranéens et à la qualification pour les Jeux Olympiques de 1980 au Maroc, après avoir éliminé le Maroc (1-5 à l'aller et 3-0 au retour).

Il est revenu après la qualification de l'Algérie pour la Coupe du Monde en Espagne, aux côtés de Makhloufi, réalisant l'un des plus grands exploits de l'équipe nationale en battant l'Allemagne à Gijón.

Enfin, il a dirigé la sélection nationale pour une troisième et dernière fois en 1984, menant les "Verts" à la troisième place lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.