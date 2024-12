"Le gouvernement syrien de transition prend le contrôle du pouvoir (Vidéo)"

Mohamed Bachir a annoncé, ce mardi, qu'il avait été chargé de diriger un gouvernement de transition en Syrie.

Bachir était à la tête du gouvernement d'opposition, le Gouvernement du salut, avant l'attaque éclair qui a duré 12 jours et conduit à la chute du président Bachar el-Assad.



Dans une déclaration à la presse, Bachir a indiqué que la réunion du gouvernement qui s’est tenue aujourd'hui était consacrée à la prise en charge des dossiers des institutions du régime déchu.

Il a ajouté que la direction générale les avait chargés de gérer les affaires du gouvernement de transition jusqu'au 1er mars 2025, ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution.





Les regards sont désormais tournés vers les perspectives de la phase de transition, avec une attention particulière sur la capacité des parties prenantes à établir une stabilité durable, reconstruire l'État et garantir l'intégrité du territoire.

Cette phase transitoire en Syrie semble être à la fois pleine de défis et d'opportunités.

Il existe un consensus parmi les experts sur la nécessité de construire un État moderne, fondé sur le nationalisme et l'inclusivité, tout en respectant le droit international.