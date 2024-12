Décès de Mahieddine Khalef: Le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, mardi, ses sincères condoléances à la famille du défunt Mahieddine Khalef, l'ancien entraineur de l'équipe nationale de football, qui s'est éteint à l'âge de 80 ans.

"J'ai appris, avec une profonde affliction, la disparition de Mahieddine Khalef, l'ancien entraineur de l'équipe nationale de football, qu'Allah Tout-Puissant lui accorde Sa sainte miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis. En cette pénible épreuve, nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à toute la famille sportive.

Le défunt avait à son actif un palmarès sportif riche et exceptionnel.

Passionné de football depuis son plus jeune âge, il a porté les couleurs de la JSK et contribué à l'entrainement du club, décrochant plusieurs titres.

Il a aussi fait parti du staff technique de l'équipe nationale et perfectionné ses compétences avec des formations de haut niveau dans les plus grandes écoles mondiales", lit-on dans le message de condoléances.

"Feu Mahieddine Khalef fut l'artisan de nombreuses gloires de l'équipe nationale, à l'instar de l'épopée de Gijón à la Coupe du monde de 1982. Il était connu pour ses valeurs morales et sa loyauté envers le sport national. Je prie Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, et de prêter patience et réconfort à ses proches +A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons+", souligne le message du président de la République.