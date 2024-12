Devises: des mécanismes sont nécessaires pour limiter le marché parallèle

L'expert économique et financier Aboubakr Sellami a estimé que la décision d'augmenter les allocations pour le tourisme et le Hadj est positive et offre des avantages, soulignant la nécessité de mettre en place des mécanismes pour contenir le marché parallèle de la devise et garantir l'utilisation de bureaux et de guichets de change, afin que la mesure soit efficace et pour éviter que ce gain ne se transforme en un commerce lucratif.

Sellami a déclaré, dans une interview accordée au journal "El Khabar", "Je pense que l'augmentation de l'allocation pour le Hadj à hauteur de 1000 dollars est une mesure positive, d'autant plus que les pèlerins se tournaient auparavant vers le marché parallèle, étant donné que le niveau de l'allocation précédente n'était pas suffisant pour couvrir les frais pendant le Hadj.

Par conséquent, cette mesure soulagera les pèlerins algériens en couvrant leurs dépenses et évitera qu'ils n'aient à recourir au marché parallèle pour obtenir un montant supplémentaire ".

L'expert économique et financier a ajouté : "Quant à la seconde mesure concernant l'allocation touristique, qui a été augmentée à 750 euros, c'est aussi une mesure positive, bien sûr ".

L'expert a souligné dans le même contexte : "Je pense que pour garantir un impact efficace, il faut éradiquer ou au moins limiter le marché parallèle.

En plus de considérer que l'allocation touristique est un droit pour les Algériens, il existe des failles à prendre en compte, comme la possibilité d'exploiter la valeur de l'allocation en sortant du pays, puis en revenant sans avoir utilisé l'allocation, pour ensuite la convertir sur le marché parallèle et profiter de la différence de taux de change. Les statistiques indiquent que le nombre de voyageurs algériens à l'étranger entre 2017 et 2019 a dépassé 4,5 à 5 millions. Si l'allocation est fixée à 750 euros, pour 4 millions de voyageurs, cela représente 3 milliards d'euros, ce qui constituerait une charge pour les réserves de change ".

L'expert a réitéré que la décision d'augmenter l'allocation est positive et c'était une demande des Algériens pour couvrir leurs dépenses à l'étranger, l'allocation de 100 dollars ou moins, ne couvrant même pas un jour d'hébergement.

Cependant, l'impact sera plus grand si l'on parvient à éradiquer le marché parallèle, fermant ainsi la porte à toute forme de spéculation et de commerce de devises.

Pour ce faire, des mécanismes doivent être mis en place pour limiter le marché parallèle et ouvrir des bureaux et guichets de change autorisés afin d'éviter toute forme de spéculation ".