Faible intérêt des investisseurs privés pour le transport aérien et maritime

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a estimé jeudi, lors d’une séance publique à l’Assemblée populaire nationale, que la réponse du secteur privé à l’investissement dans le domaine du transport aérien et maritime n’a pas connu l’engouement escompté, compte tenu du faible nombre de demandes enregistrées.

Sayoud a affirmé, lors de cette séance présidée par le vice-président de l’Assemblée, Ahcene Hani, la "disponibilité du ministère à collaborer avec des investisseurs « sérieux » désireux d’exercer dans ce domaine vital ".

Évoquant la compagnie Air Algérie, le ministre a souligné les efforts de cette dernière pour augmenter le nombre de vols domestiques et internationaux afin de répondre aux demandes sur l’ensemble du territoire national. Il a précisé que la mise en œuvre du programme d’acquisition de 15 avions permettra d’alléger considérablement la pression enregistrée dans ce domaine.

Parmi les grands axes de travail de la compagnie, le ministre a mentionné la réduction du taux de retard des vols domestiques et internationaux.

Par ailleurs, il a indiqué qu'une décision a été prise pour renforcer le système de sécurité en adoptant des technologies avancées de vidéosurveillance et en modernisant les systèmes d’inspection et de contrôle des passagers et de leurs bagages. Ces mesures visent à se conformer aux normes internationales fixées par l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et à garantir la sécurité des voyageurs dans tous les aéroports du pays.

Le ministre a également ajouté que la généralisation de ces systèmes modernes a effectivement permis de prévenir les tentatives d’accès aux aéroports en vue de migrations clandestines.