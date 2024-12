Algérie-Angola: Une vingtaine d'accords de coopération en perspective

Une vingtaine d'accords de coopération seront signés prochainement entre l'Algérie et l'Angola, a annoncé samedi le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, à l'occasion de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"Nous nous apprêtons à signer une vingtaine d'accords de coopération (qui) concernent des domaines prioritaires que nous avons identifiés ensemble", a déclaré M. Attaf à la presse après avoir été reçu par le président de la République d'Angola, Joao Manuel Gonçalves Lourenço.

Le ministre a annoncé, dans ce même contexte, qu'une réunion de la commission mixte algéro-angolaise devait se tenir prochainement et qu'un Conseil d'affaires sera créé afin de permettre une "interaction entre les communautés d'affaires algérienne et angolaise".

L'objectif de ces démarches est, assure-t-il, de hisser le niveau de la coopération économique à celui des relations "excellentes" et "exemplaires" entre les deux pays.

"Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les relations économiques ne sont pas à la hauteur de ce que nos deux pays souhaitent (...) C'est pour cela que nos deux ministères des Affaires étrangères travaillent d'arrache-pied pour corriger cette anomalie", a soutenu Attaf.

Sur le plan économique, "je crois que le potentiel (de coopération) est énorme", a-t-il assuré.

Par ailleurs, Attaf a tenu à transmettre les félicitations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le rôle clé joué actuellement par l'Angola en vue de parvenir à une paix durable entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

"Je me trouve à Luanda à la veille d'un événement important pour la région des Grands Lacs et d'un moment important dans l'action stabilisatrice, pacificatrice et sécurisante que conduit le président Joao Lourenço dans la région à travers ce que nous souhaitons être une réconciliation et une paix entre la RDC et le Rwanda. Donc, nous sommes réellement privilégiés et honorés d'être les premiers à pouvoir (transmettre), au nom du président Tebboune, nos félicitations et nos encouragements à la République sœur d'Angola pour ce grand événement auquel nous souhaitons tout le succès possible", a expliqué Attaf.

L'année prochaine, "l'Angola présidera l'Union africaine et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à assurer son frère le président Joao Lourenço qu'il sera à ses côtés et que le succès de la présidence angolaise sera un succès pour l'Angola, pour l'Algérie et pour l'Afrique tout entière", a-t-il conclu.