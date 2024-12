Ghardaia: le père avoue le meurtre de ses 4 enfants

Le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa a animé une conférence de presse ce dimanche matin, au cours de laquelle il a donné de nouveaux détails sur l'affaire de l'incendie ayant entrainé la mort de quatre enfants à Ghardaïa, il y a quelques jours.

Le procureur a déclaré que "le matin du 11 décembre, la gendarmerie nationale de la commune de Heraoua, à Alger, a reçu un appel de la seconde épouse du suspect, le père des quatre enfants tués. Elle a informé les autorités que son mari avait tué ses enfants issus de son premier mariage. Il a été arrêté, et le même jour, des recherches ont été lancées pour retrouver les enfants. Les corps des quatre enfants ont été retrouvés dans un endroit désert, près d'un égout".

Il a ajouté : "Après l'examen des corps, qui sont ceux de 'K. A.', 11 ans, de ses jumeaux 'K. W.' et 'K. A.', 5 ans, et de leur plus jeune frère, 'K. A.', 4 ans, le rapport du médecin légiste a confirmé que les victimes avaient subi des brûlures et que la cause de leur mort était l'asphyxie par strangulation, suivie de brûlures de troisième degré après leur décès".

Le procureur a révélé que "l'accusé a avoué avoir commis le crime à 15h le 10 décembre, précisant qu'il avait acheté un briquet et un seau de 5 litres d'essence, et qu'il avait exécuté le crime". Toutefois, l'orateur de la conférence de presse n'a pas précisé les motivations du crime.