Belaribi évoque le programme "AADL 3"

Le ministre du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé aujourd'hui, mardi, que le programme "AADL 3" débutera prochainement, avec la construction d'environ 1,4 million d'unités de logement.

Le ministre a expliqué, lors de sa visite à une exposition dédiée aux organismes du logement et de l'urbanisme arabes, en marge de la huitième conférence arabe sur le logement, qu'"après le programme AADL 1, qui comptait 55 000 unités de ce type, puis AADL 2 avec 560 000 logements, nous allons démarrer ces jours-ci un programme d'environ 1,4 million de logements dans le cadre de cette formule réussie".

Belaribi a souligné que "l'Agence nationale de développement du logement et de son amélioration 'AADL' est le plus grand promoteur immobilier de la région méditerranéenne, en raison des projets immobiliers publics qu'elle supervise". Il a également confirmé que "tous les matériaux de construction utilisés dans le pays sont fabriqués en Algérie à 100 %", soulignant que "l'année 2024 a été marquée par une décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de ne pas importer de matériaux de construction", et a fait état des progrès réalisés dans la fabrication durable de différents types de matériaux de construction.

Le ministre a expliqué, à cet égard, qu'"afin de préserver la richesse forestière, la tendance s'est orientée vers des matériaux industriels tels que le plastique, qui est désormais largement utilisé dans les réalisations", ajoutant que les entreprises étrangères sont désormais tenues de "construire de petites usines pour produire du plastique de type PVC".

Il est à rappeler que les inscriptions pour le programme "AADL 3" ont commencé le 5 juillet dernier, via la plateforme électronique dédiée à cet effet, et ont enregistré un million et 400 000 souscripteurs.