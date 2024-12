Évacuation d'un marin russe au large de Cap Djinet

Le ministère de la Défense nationale a annoncé aujourd'hui l'opération d'évacuation d'un marin russe en situation de danger, à bord du navire "WHITE WANDERER" arborant le pavillon de Hong Kong, en provenance de Bulgarie et à destination du détroit de Gibraltar, à douze milles marins au nord-ouest de Cap Djinet à Dellys (wilaya de Boumerdès).

Selon un communiqué du ministère, l'opération a été lancée après que le centre régional de surveillance et de sauvetage en mer de la première région militaire a reçu, hier lundi à 10h35, un appel de détresse de la part du navire susmentionné.

Le communiqué précise : "Immédiatement et en coordination avec le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer du Service national de garde-côtes de la Marine, une opération de sauvetage et d'évacuation a été activée, impliquant l'hélicoptère de recherche et de sauvetage 66-MS de la flotte 560 des hélicoptères de recherche et de sauvetage de la première région militaire."

Le communiqué conclut en indiquant que "le marin a été évacué vers l'hôpital public de Zéralda pour recevoir les soins nécessaires."