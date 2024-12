Projet de modernisation de la gare de l'Agha et du front de mer

Le ministère des Transports a lancé, ce mercredi, l'étude du projet de modernisation et de réaménagement de la gare de l'Agha à Alger, afin d'en faire la gare principale du transport ferroviaire vers le centre-ville d'Alger, dans le cadre du "plan jaune", l'un des principaux plans de la stratégie nationale pour moderniser la capitale et la hisser au niveau des grandes capitales mondiales.

Lors de la présidence d'une réunion au siège du ministère, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a écouté une présentation du directeur général de la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), maître d'œuvre du projet, qui a fourni des explications détaillées sur le projet de modernisation et de réaménagement de la gare d'Agha, visant à en faire la gare principale, en remplacement de la gare actuelle de la place des Martyrs, qui s’arrête actuellement au niveau de Port-Saïd.

Selon un communiqué du ministère des Transports, le projet proposé par la SNTF comprend "la création d'un parking, étant donné que le centre-ville d'Alger souffre d'un manque de telles infrastructures, en raison de l'afflux quotidien dans la région".

Le projet comprend également, selon le même communiqué, des hôtels modernes, un centre commercial, une place donnant sur la mer, ainsi qu'une marina. Ce projet est une priorité pour les autorités du pays, qui mettent l'accent sur le changement de façade de la ville d'Alger, sa modernisation et le développement des infrastructures, en particulier dans le secteur des transports, afin de résoudre les problèmes de congestion routière qui ternissent l'image de la capitale.

À cet égard, le ministre a rappelé la nécessité "de mettre en œuvre rapidement les instructions du président de la République, concernant la définition des délais et leur transformation en plans quinquennaux", afin d'évaluer les progrès dans le rythme d'exécution et de définir le budget. Il a également insisté sur l'urgence de finaliser l'étude du projet pour sa réalisation dans les plus brefs délais.

Il convient de noter que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a suivi, lundi dernier, une présentation sur la vision stratégique du développement et de la modernisation de la capitale, qui comprend le plan blanc pour l'aménagement urbain et la réhabilitation des bâtiments, ainsi qu'un plan jaune concernant les transports et la mobilité à Alger, en plus d'un plan vert visant à restaurer l'équilibre écologique et à améliorer l'environnement de la capitale, et du plan bleu qui vise à restaurer le lien de la ville d'Alger avec la mer.

Ces plans comprennent plusieurs projets, certains étant en cours de réalisation, d'autres étant prévus à court et moyen terme, ainsi que la réhabilitation du front maritime et d'autres projets touchant divers secteurs.