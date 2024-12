Des déclarations "arrogantes" de Macron suscitent la colère

Les déclarations du président français, Emmanuel Macron, ont exacerbé la situation sur l'île française de Mayotte, frappée par un cyclone dévastateur et meurtrier. En plus des pertes humaines et des destructions matérielles, un dommage moral a été ajouté lorsqu'il a déclaré, lors de sa rencontre avec ses habitants : « Si la France n’était pas là, vous seriez dans une situation dix mille fois plus grave ». Des militants ont dénoncé aujourd'hui, vendredi, les propos du président français, selon ce qu'ont rapporté les médias locaux, qui ont indiqué que Macron s'était rendu sur place avec une attitude « arrogante, comme quelqu'un qui donne des leçons ». La députée défenseure de l'environnement, Sandrine Rousseau, a réagi dans une déclaration à la chaîne « France 2 », affirmant : « Nous avons la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que nous assistons à une démonstration de force. Quel mépris et quelle arrogance envers ces Français qui souffrent ». Macron devait terminer aujourd'hui, vendredi, sa visite de deux jours à Mayotte. L'île a été frappée par un cyclone dévastateur samedi dernier, qui a fait 31 morts et environ 1 400 blessés, mais les responsables s'attendent à ce que le bilan augmente considérablement. Mayotte, située au sud-est de l'Afrique, près de Madagascar, est la région française la plus pauvre. Environ un tiers de la population de l'archipel, principalement musulmane, vit dans des habitations précaires qui ne les protègent pas suffisamment contre les tempêtes.