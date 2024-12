Accord de partenariat entre Air Algérie et Tassili Airlines

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé ce samedi la signature d’un accord de partenariat avec Tassili Airlines.

Dans un communiqué, la compagnie a précisé que "cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux compagnies et à élargir les domaines de partenariat, contribuant ainsi à la croissance et à la durabilité financière. Il permettra également une intégration des activités, ainsi qu’un échange de connaissances et d’expertises".

L’accord couvre plusieurs domaines clés, ajoute le communiqué, notamment les activités commerciales, les systèmes d’information et logiciels, la maintenance aéronautique, la formation, le fret, ainsi que d’autres domaines liés au transport aérien, afin de renforcer l’intégration entre les deux compagnies.