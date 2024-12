Isack Hadjar, la nouvelle star de la Formule 1

Dans l'une des disciplines les plus exigeantes et implacables, un jeune Franco-Algérien a marqué l’histoire : Isack Hadjar, âgé de seulement 19 ans, fier de ses origines algériennes, s'apprête à faire ses débuts au sommet de la Formule 1.

Né en 2005 à Paris, Hadjar a rapidement découvert sa passion pour la conduite. Comme beaucoup de pilotes avant lui, il a commencé par le karting, où il s'est très vite fait remarquer par ses performances. Il a gravi les échelons avec une aisance impressionnante, passant par la Formule 4, puis la Formule 3.

Son style de conduite agressif, rappelant celui du quadruple champion du monde Max Verstappen à ses débuts, a attiré l'attention. Passé ensuite en Formule 2 avec l'équipe Campos Racing, il a laissé une forte impression.

Une ascension fulgurante en Formule 2

La saison 2024 a marqué un tournant dans la carrière de Hadjar. Lors de sa troisième course à Bakou, il a remporté une victoire impressionnante. Malgré son agressivité caractéristique, il a montré une grande maîtrise et une gestion remarquable de la pression, ce qui l’a positionné parmi les candidats sérieux pour la Formule 1.

Au cours de cette saison mémorable, il a obtenu six podiums et deux victoires supplémentaires sur les circuits de Spa et Monza. Il a terminé vice-champion avec 192 points, derrière le Brésilien Portoleto.

Un symbole de fierté algérienne

Au-delà de ses exploits sportifs, Isack Hadjar est admiré pour son attachement à ses racines algériennes. Il évoque souvent, lors de ses interviews, l’importance de la culture algérienne dans son éthique de travail et sa détermination. Né d’un père algérien, il est devenu une source de fierté et d’inspiration, notamment pour les jeunes Algériens passionnés de sport automobile.

Avec sa vitesse incroyable et son intelligence stratégique en course, Hadjar semble prêt à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de la course automobile. Bien qu'il reste conscient des défis que représente la Formule 1, son talent a déjà convaincu l’écurie Red Bull Racing de lui offrir un siège avec son équipe Racing Bulls.

Quoi qu’il arrive, une chose est sûre, l’Algérie et les amateurs de sport automobile du monde entier ont toutes les raisons d’être fiers de ce jeune prodige.