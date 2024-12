Un cessez-le-feu imminent à Gaza

Les mouvements "Hamas", "Jihad islamique" et le "Front populaire" ont affirmé ce samedi qu'un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers à Gaza était désormais imminent, à moins que l'occupation sioniste n'impose de nouvelles conditions.

"Hamas" a déclaré dans un communiqué que vendredi soir, une réunion tripartite s'était tenue au Caire, capitale de l'Égypte, en présence des dirigeants de "Hamas", "Jihad islamique" et "Front populaire", a rapporté l'agence palestinienne "Shihab".

Au cours de cette réunion, les développements de la guerre en cours à Gaza ont été largement discutés, ainsi que les négociations indirectes avec les médiateurs concernant le cessez-le-feu et l'échange de prisonniers, ainsi que les changements dans la situation régionale.

Les participants ont souligné "la souffrance du peuple palestinien, ses douleurs, et les crimes continus commis par l'ennemi israélien pour briser la résistance héroïque de notre peuple face aux projets de déplacement et au génocide".

Ils ont exprimé leur reconnaissance "pour la résistance et ses opérations de qualité, ainsi que pour les actions héroïques de nos combattants qui infligent des pertes matérielles et humaines quotidiennes à l'ennemi".

Les trois factions ont discuté des dernières évolutions concernant les négociations pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers, confirmant que la possibilité d'un accord est "plus proche que jamais si l'ennemi cesse de poser de nouvelles conditions".

Les délégations ont également abordé les derniers développements du projet "Comité de soutien communautaire pour la gestion de Gaza", exprimant leur reconnaissance pour les efforts de l'Égypte dans ce projet et l'importance de commencer les démarches pratiques pour créer ce comité et l'annoncer dans les plus brefs délais.

Les trois factions ont convenu de poursuivre leurs échanges pour coordonner et discuter des dernières évolutions liées à l'agression sioniste et aux négociations pour un cessez-le-feu.