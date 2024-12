Mehdi Oucif élu nouveau président de la FABB

Mehdi Oucif a été élu président de la Fédération algérienne de basketball pour le mandat olympique 2024/2028, succédant ainsi à Rabah Bouarifi, dont le mandat était arrivé à son terme.

Les travaux de l'assemblée générale élective se sont déroulés aujourd'hui à l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse à Alger, en présence de 77 membres sur les 100 composant l'assemblée générale de la Fédération de basketball.

Les élections ont vu la victoire de Mehdi Oucif, président du club Olympique de Bordj Bou Arreridj, avocat de profession, qui a obtenu 44 voix. Ses adversaires, Timzaouart Halim et Moula Abdallah, ont respectivement recueilli 26 et 6 voix.

Dans une déclaration à "El Khabar", le nouveau président a exprimé sa satisfaction pour la confiance qui lui a été accordée par les membres de l'assemblée générale, soulignant les bonnes conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées. "Je suis honoré par cette confiance et je travaillerai à restructurer la fédération et à ramener l'équipe nationale sur la scène internationale", a-t-il déclaré. Il a également reconnu la difficulté de la tâche qui l'attend, appelant à une coopération pour restaurer le prestige du basketball algérien à tous les niveaux.