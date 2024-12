Annaba: Une entreprise privée cause une coupure de gaz

Les travaux effectués par une entreprise privée dans la commune de Sidi Amar, à Annaba, ont entraîné la détérioration du réseau de gaz, ce qui a causé une coupure de l'approvisionnement en gaz pour tous les habitants de la région, qui traverse actuellement une période de froid intense.

La Direction de la distribution de l'électricité et du gaz d'Annaba a réagi rapidement en publiant aujourd'hui un communiqué, dans lequel elle a précisé que l'incident, survenu aux alentours de l'université Badji Mokhtar, a affecté le tuyau principal en acier de 200 mm de diamètre. Les équipes techniques ont immédiatement été envoyées sur place pour couper l'approvisionnement en gaz et éloigner le danger pour les citoyens.

« L'opération de coupure et de dépressurisation du tuyau a été réalisée dans les meilleures conditions, et la réparation et la soudure du tuyau commenceront immédiatement. Toutes les équipes techniques ont été mobilisées, et tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour rétablir l'approvisionnement en gaz naturel dans les plus brefs délais», précise le communiqué.