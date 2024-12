Le président sénégalais reçoit l’envoyé spécial du président de la République

En qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a été reçu, mardi à Dakar, par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, Mohamed Meziane a remis une lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son homologue sénégalais, lui transmettant ses salutations fraternelles et ses aspirations pour le renforcement des liens de fraternité et de coopération fructueuse et constructive entre l'Algérie et le Sénégal.

La rencontre a été l'occasion de mettre en avant les liens fraternels entre les deux pays et d'afficher la volonté commune d'approfondir la coordination et la concertation dans divers domaines, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont en outre discuté des questions africaines d'intérêt commun.