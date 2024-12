Le gouvernement examine l’allongement de la durée du congé de maternité

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'un projet de loi préliminaire modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative à la sécurité sociale, indique un communiqué des services du Premier ministère.

Selon la même source, « ce projet vise à promouvoir l’autonomisation des femmes et à renforcer leurs droits, notamment par l’allongement de la durée du congé de maternité, en application des engagements du Président de la République ».

Par ailleurs, et concernant l’évaluation des services des établissements publics relevant de divers secteurs, le Gouvernement a écouté une présentation consacrée « aux mesures prises pour améliorer les services publics du secteur de la justice ».

Le communiqué précise que « cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de transformation numérique en cours, conformément aux réformes profondes initiées par le Président de la République pour moderniser le système judiciaire ».

La même source a indiqué que le Gouvernement a poursuivi l’examen d’un projet de décret présidentiel fixant « les conditions et modalités d’admission des étudiants étrangers dans les établissements algériens d’enseignement et de formation supérieurs », précisant que « ce texte s’inscrit dans les mesures réglementaires visant à ouvrir davantage l’université algérienne et à renforcer son attractivité ».

Enfin, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif déterminant « les conditions et modalités d’annulation du classement des terres appartenant au domaine forestier public ». Ce projet, explique-t-on, vise à « renforcer les mesures de protection du patrimoine forestier, en application des dispositions de la loi n° 23-21 du 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux ressources forestières ».