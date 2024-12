Les nourrissons meurent de froid à Gaza

Des frappes sionistes ont ciblé différentes régions de la bande de Gaza, dans le cadre d'un génocide en cours depuis plus de 14 mois.

Une source médicale a fait état de la mort de 8 Palestiniens, dont deux enfants et trois femmes, lors d'un raid aérien sioniste qui a visé une maison de la famille "Al-Dahshan" dans le quartier Al-Sabra, au sud de la ville de Gaza.

Des témoins oculaires ont indiqué à des sources locales que l'armée d'occupation menait des bombardements continus sur le quartier Al-Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza, en même temps que des tirs provenant de véhicules blindés et de drones.

Ils ont ajouté que plusieurs Palestiniens ont été blessés après avoir été attaqués dans la "rue Al-Maghribi" à Gaza, et ont été transportés à l'hôpital protestant.

Au nord de la bande de Gaza, quatre Palestiniens ont été tués et d'autres blessés lors d'une frappe aérienne sionistes qui a visé une maison de la famille "Ridwaan" dans la vieille rue Gaza à Jabalia, selon des témoins. Le corps de défense civile de Gaza a déclaré dans un communiqué aujourd'hui que "l'occupation intensifie ses frappes sur les maisons dans différentes régions de la bande de Gaza, surtout pendant la nuit, à des intervalles rapprochés".

Il a précisé que cela perturbe le niveau de réponse des équipes et entrave leurs interventions, augmentant ainsi le nombre de morts en raison de l'incapacité d'atteindre les zones à temps.

L'armée d’occupation a également fait exploser un "robot" piégé devant l'hôpital "Kamal Adwan" à Beit Lahiya, au nord de Gaza, et des éclats ont atteint les départements de chirurgie et de soins aux patients, selon une source médicale.

La même source a ajouté qu'un infirmier a été grièvement blessé à la tête alors qu'il travaillait dans le service des soins intensifs.

Des témoins ont indiqué que ll'artillerie sioniste a intensifié ses frappes autour de l'hôpital "Kamal Adwan".

Ils ont également précisé que l'armée sionste a démoli des bâtiments résidentiels dans les villes de Beit Lahiya et Jabalia, et a tiré de manière continue dans la région de Safatawi et le projet de Beit Lahiya.

L'administration de l'hôpital "Al-Awda" à Tel al-Zaatar, au nord de Gaza, a déclaré dans un communiqué que "les forces d'occupation ont fait exploser un robot piégé près de l'hôpital", sans préciser les conséquences.

L'artillerie sioniste a intensifié ses frappes dans le nord-ouest du camp de réfugiés de Nuseirat (au centre de Gaza), ainsi que dans des zones à l'est du village Al-Masdar, au sud-est du camp de réfugiés de Maghazi (au centre), et dans la ville de Khaza'a, à l'est de Khan Younis (au sud).

De plus, des tirs ont été effectués par des vedettes militaires de l’occupation au large de la ville de Rafah (au sud).

Au sud de la bande de Gaza, une source médicale a indiqué que deux corps palestiniens non identifiés ont été transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younis, après avoir été tués par des balles au nord de Rafah.

Des témoins ont déclaré qu'un drone de type "Quadcopter" a ouvert le feu sur deux Palestiniens dans la zone de Masbah, près de la station Al-Abadala et Ashtal au nord de Rafah, les tuant sur le coup. Les corps des deux victimes ont été transportés à l'hôpital Nasser.

La chaîne Al-Jazeera a rapporté, selon des sources médicales, que trois nourrissons sont morts de froid au cours des 48 dernières heures.