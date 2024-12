"Les statuts particuliers apporteront un élan au système de santé"

La directrice adjointe des services hospitaliers au ministère de la Santé, Dr. Yacef Lamia, a confirmé que les statuts particuliers en faveur des professionnels du secteur de la santé garantiront les droits des travailleurs médicaux et paramédicaux, tout en leur offrant des avantages importants pour améliorer leur performance et leur parcours professionnel.

Dans une déclaration à la première chaîne radio, ce jeudi, Dr. Yacef a ajouté que « ces lois représenteront un bond qualitatif dans l'amélioration des soins de santé pour les citoyens ».

Elle a salué le contenu de la loi relative aux professionnels de santé, la considérant comme un acquis pour le secteur, fruit d'un travail sérieux et qualitatif tenant compte des exigences et des besoins des travailleurs ainsi que de leurs aspirations dans le domaine.

La représentante du ministère de la Santé a précisé que « les dix statuts comprennent 11 catégories, dont les médecins généralistes, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les médecins spécialistes, les inspecteurs, les sages-femmes, les agents d'anesthésie et de réanimation, ainsi que les psychologues.

Le travail est actuellement en cours avec le secrétariat général du gouvernement pour la promulgation prochaine de ces lois, avec des effets financiers rétroactifs à compter de la date de leur adoption ».

La directrice adjointe a également abordé la situation des médecins, en soulignant que « les statuts actuellement en vigueur pour les médecins ont été adoptées en 2009.

Ces nouvelles lois visent à améliorer le taux de promotion et de classification avec des effets financiers et organisationnels, ce qui renforcera la performance et définira les responsabilités.

Ce sont des avantages incitatifs qui donneront un élan au système de santé ».

Elle a évoqué l'importance de la formation des médecins face aux défis du développement scientifique et de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, insistant sur la nécessité d'une formation pratique qui garantisse la qualité dans l'exécution des tâches, ce que prévoit la nouvelle loi, qui permet aux médecins spécialistes, par exemple, de bénéficier d'un congé exceptionnel d'un an pour se former.

Enfin, la directrice adjointe a souligné l'importance de l’adoption prochaine de la loi sur la prévention, qui redonnera de la valeur aux départements de prévention dans les établissements hospitaliers de proximité et réduira les coûts.