L'Algérie compte investir dans "l'or blanc"

Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Arkab, présidera demain, dimanche, à Alger, l'ouverture d'un atelier dédié au développement de la filière du lithium en Algérie, dans le but de contribuer à l'élaboration d'une feuille de route complète pour le développement de cette filière, "garantissant un avenir prometteur pour l'énergie et l'économie nationale", avec la participation d'un groupe d'éminents scientifiques et de compétences nationales, selon un communiqué du ministère publié samedi.

L'atelier verra la participation de plusieurs responsables du secteur, dont les secrétaires d'État auprès du ministre de l'Énergie, chargés des mines et des énergies renouvelables, les présidents-directeurs généraux des groupes Sonatrach, Sonaref, Sonelgaz, ainsi que des responsables d'agences et d'organismes du secteur, ainsi que des acteurs d'institutions officielles, des entreprises, des instituts de recherche et de développement, des investisseurs et des chercheurs, selon le communiqué.

Cette rencontre vise à "mettre en lumière l'importance stratégique du lithium, connu sous le nom d'‘or blanc’, et à explorer ses potentialités prometteuses en Algérie en tant que ressource clé pour renforcer la transition énergétique", ajoute le ministère, soulignant que cet événement s'inscrit dans "le cadre de la vision ambitieuse du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à diversifier l'économie nationale à travers l'exploitation des richesses stratégiques du pays".

Les discussions lors de l'atelier se concentreront sur les importantes potentialités dont dispose l'Algérie en ce qui concerne cette ressource précieuse, avec un accent particulier sur la nécessité de formuler une stratégie intégrée visant à transformer le lithium en un moteur de croissance économique et industrielle, notamment dans le contexte des efforts de l'Algérie pour développer le secteur des énergies renouvelables et renforcer sa position sur la scène mondiale dans ce domaine.

L'atelier comptera également parmi ses participants des scientifiques et des compétences algériennes de renom, tels que le professeur Karim Zeghib, chercheur et expert international ayant travaillé sur les batteries au lithium-ion, le professeur Kamel Youcef Toumi, chercheur et inventeur algérien de renommée mondiale, ainsi que de nombreux experts et spécialistes.

À cette occasion, les participants présenteront leurs visions et expertises pour soutenir les objectifs nationaux, ce qui constituera une occasion unique pour renforcer les capacités locales en enrichissant les discussions et en explorant les moyens de dynamiser le rôle des compétences algériennes nationales et de la diaspora, selon le communiqué.

Il convient de rappeler que le ministère de l'Énergie et des Mines avait annoncé, en mai dernier, que les résultats de l'exploration préliminaire du lithium dans les wilayas de Tamanrasset et d'In Guezzam étaient "positifs".

Les opérations d'exploration ont été menées par des experts miniers du groupe chinois "Ganfeng Lithium", des cadres du ministère, ainsi que des cadres du groupe industriel minier Sonaref, de l'Agence nationale des activités minières, de l'Office national de la recherche géologique et minière et de Agence du Service Géologique de l'Algérie ASGA.

À noter que le lithium est utilisé dans de nombreux secteurs industriels et médicaux, étant un élément clé dans plusieurs industries modernes civiles et militaires. Il est utilisé dans la fabrication de voitures électriques grâce aux batteries lithium, ainsi que dans la fabrication de téléphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo numériques, serveurs Internet, et de nombreuses technologies modernes basées sur la réduction des émissions dans le cadre de la transition mondiale vers une économie verte et des énergies propres.