Industrie militaire: l'investissement en nette progression

L'industrie militaire nationale, participant à la 32e édition du Salon de la production algérienne, a mis en évidence le niveau élevé qu'elle a atteint dans divers secteurs et sa contribution à soutenir le tissu économique national, dans le but de maîtriser les technologies modernes pour développer une base industrielle forte et durable.

L'industrie militaire a été source de fierté et d'admiration pour les visiteurs qui se sont rendus dans les différents pavillons des institutions de l'Armée nationale populaire. Elle a non seulement mis en avant les efforts du ministère de la Défense nationale pour promouvoir le produit national, mais a également montré la valeur ajoutée qu'elle apporte à l'économie nationale.

Grâce à la dynamique, aux compétences, aux technologies et à l'innovation, l'industrie militaire algérienne cherche à renforcer l'indépendance stratégique du pays et à relever les défis contemporains. À chaque participation aux salons, elle présente ses dernières productions et nouveautés dans les domaines militaire et économique.

Parmi les entreprises du secteur, l'Institution de développement et de production des systèmes de technologies avancées a exposé ses dernières innovations, dont un drone à quatre rotors appelé "Aures 700", et un autre à ailes fixes, fabriqué par des compétences algériennes, dont les missions incluent la surveillance et le renseignement jour et nuit, la localisation des cibles fixes et mobiles, ainsi que la réalisation de levés topographiques aériens et le suivi des cibles en mouvement.

Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant représentant l'institution au salon a expliqué que "ces produits sont fabriqués par des ingénieurs militaires, pour la plupart diplômés de l'École militaire polytechnique, des écoles de pilotage et d'autres institutions militaires". L'institution se spécialise dans la fabrication et la réparation des pièces en matériaux composites et dans la fourniture de solutions alternatives pour les pièces de structures d'avions, ainsi que pour d'autres pièces spécifiques à l'aviation.

Parmi les nouveautés, le représentant a mentionné que l'équipe d'ingénieurs travaille actuellement sur le développement de nouveaux produits, dont un drone hybride "DHA", un drone "VTOL" capable de décoller et d'atterrir verticalement, combinant les avantages des avions à ailes fixes et des drones à plusieurs rotors, un drone hexarotor, un drone kamikaze de type petit (suicide), ainsi que des systèmes de lancement de projectiles et des lance-grenades. Le lieutenant a ajouté que "l'institution est équipée d'une unité de veille technologique pour suivre les dernières évolutions dans le domaine de la fabrication de drones, et organise des formations régulières pour les utilisateurs".

De son côté, l'Institution des constructions mécaniques de Khenchela, spécialisée dans la fabrication d'armes pour l'Armée nationale populaire et les institutions paramilitaires, ainsi que la production de pièces de rechange et une large gamme d'outils de production, a également exposé ses produits.

Dans une déclaration à l'APS, le colonel représentant l'institution a précisé que : "Notre participation au salon vise à présenter notre gamme de produits qui relève de l'activité principale de l'institution ; il s'agit de produits fabriqués localement à 100 % conformément aux normes internationales et d'une très haute qualité, ce qui reflète l'expertise acquise par l'institution, qui œuvre depuis 1990".

Il a ajouté que "Nous avons mis un accent particulier sur les services techniques fournis par l'institution dans le cadre de la sous-traitance industrielle au profit des entreprises publiques et privées, en exposant un échantillon de certaines pièces de rechange que nous fabriquons". Parmi les outils de production, des outils de coupe, des dispositifs de contrôle et des équipements nécessaires à la production industrielle à grande échelle ont été exposés. Le représentant de l'institution ECMK a expliqué que ces pièces, telles que les moules d'injection et les machines de formage, "sont très demandées" par les petites et moyennes entreprises.

Le responsable militaire a ajouté que "tous les services offerts par l'institution ECMK s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale mise en place par la haute hiérarchie de l'Armée nationale populaire, visant à ajouter de la valeur à l'économie nationale, à renforcer le tissu industriel, et à augmenter le taux d'intégration industrielle nationale, tout en réduisant la facture des importations".

Au niveau du pavillon de l'Institution de développement de l'industrie automobile (EDIV) de Tiaret, deux nouveaux produits ont été présentés dans le pavillon central : un véhicule équipé d'une plateforme élévatrice de 12 mètres de hauteur, et un autre dédié à la collecte de sang fonctionnant à l'énergie solaire et équipé de systèmes de réfrigération pour maintenir la qualité du sang collecté.

Selon le commandant représentant l'institution "EDIV", ces produits avancés de haute qualité, fabriqués par des compétences algériennes dans divers domaines, "illustrent le niveau exceptionnel atteint par les unités de production dans cette industrie, qui ont su s'adapter aux progrès technologiques".

Quant au pavillon de l'Institution de rénovation des équipements automobiles (ERMA), spécialisée dans la rénovation des véhicules légers, des machines de travaux publics et des moteurs, il a présenté son savoir-faire dans une nouvelle activité, à savoir la fabrication de chambres de réfrigération de tailles variées et de containers réfrigérés de différentes dimensions.

Ces produits sont destinés à diverses institutions militaires, selon un programme défini, comme l'a indiqué le colonel représentant l'institution ERMA au salon.

La 32e édition du Salon de la production nationale a vu la participation de 21 unités de production de l'Armée nationale populaire, relevant de la Commande des forces aériennes et navales, de la Direction des usages et de la préparation, de la Direction des transmissions et des systèmes de commandement et de contrôle, de la Direction centrale des équipements, ainsi que de la Direction de la fabrication militaire du Ministère de la Défense nationale.