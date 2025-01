Deux pays rejoignent pleinement l'espace Schengen

La Bulgarie et la Roumanie ont entièrement rejoint l’espace Schengen, mardi à minuit, après plus de 13 ans d'attente. Cette adhésion permet à leurs habitants de circuler librement, et elle revêt une grande symbolique pour ces deux pays d’Europe de l’Est.

Les deux pays avaient rejoint partiellement cet espace en mars 2024, lorsqu'ils ont supprimé les contrôles aux frontières dans leurs aéroports et ports. Ensuite, en mi-décembre dernier, leurs partenaires européens ont accepté d'étendre cette mesure pour inclure les points de passage des frontières terrestres.

Ainsi, l'espace Schengen est désormais composé de 29 pays, dont les habitants bénéficient de la libre circulation à l'intérieur de celui-ci.