Premières informations sur l'auteur de l’attentat de La Nouvelle-Orléans

Les médias ont révélé, ce mercredi soir, des détails concernant le suspect impliqué dans l’attaque à la voiture-bélier à La Nouvelle-Orléans.

Sky News a rapporté que trois hauts responsables de la sécurité ont déclaré : "Le suspect a été identifié. Il s'appelle Shamsud-Din Jabbar et il a 42 ans".

Ils ont précisé que les autorités sécuritaires enquêtent sur son passé et ses éventuels voyages, ainsi que sur ses liens potentiels avec des groupes terroristes.

Ils ont confirmé que Shamsud-Din Jabbar est accusé d'avoir délibérément foncé sur des personnes célébrant le Nouvel An avec une petite camionnette, vers 3h15 du matin sur Bourbon Street.

Le FBI a indiqué que le suspect a été tué lors d'une confrontation avec la police.

Dans un autre contexte, le président élu Donald Trump a commenté l'incident de La Nouvelle-Orléans, qui a fait 10 morts et des dizaines de blessés.

Trump a écrit sur son compte "Truth Social" : " Lorsque j'ai dit que les criminels qui entraient dans notre pays étaient bien pires que ceux qui s'y trouvaient, cette affirmation a été constamment réfutée par les démocrates et les « Fake News Media », mais elle s'est avérée vraie."

Il a ajouté : " Le taux de criminalité dans notre pays a atteint un niveau sans précédent. Nous sommes de tout cœur avec les victimes innocentes et leurs proches, y compris les courageux policiers de la Nouvelle-Orléans."

Il a souligné : "L'administration Trump soutiendra pleinement la ville de La Nouvelle-Orléans pendant l'enquête et le processus de rétablissement après cet acte totalement malveillant."