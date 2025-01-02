مزاعم جديدة بخصوص الأسد

زعمت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرض لمحاولة تسميم، أو ربما تسمم.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أفادت تقارير صحفية بأن محاولة اغتيال طالت الرئيس السوري السابق بشار الأسد".

ونقلت الصحيفة عن الحساب الإلكتروني (على تطبيق تليغرام) للجنرال "SVR" الذي يُفترض أنه يديره أحد كبار الجواسيس السابقين في روسيا، إن "الأسد أصيب بالتعب يوم الأحد جراء تسمم".

ويزعم الحساب الذي يبث أخبارا عن الداخل الروسي أن الأسد، 59 عاما، طلب المساعدة الطبية ثم بدأ على الفور تقريبا في السعال بعنف والاختناق".

الحساب نفسه نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته، أن "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن محاولة اغتيال قد حدثت.. وقيل إن الأسد عولج في شقته ومن المفترض أن حالته استقرت يوم الإثنين".

وفي عملية عسكرية استمرت 11 يوما استطاعات فصائل معارضة مسلحة من السيطرة على مدن سوريا الواحدة تلو الأخرى، وسط انسحابات متتالية لقوات الجيش السوري، ما أسفر في النهاية عن سقوط العاصمة دمشق في بداية شهر ديسمبر الماضي.

بالتزامن مع سقوط دمشق خرج الأسد من القصر الجمهوري إلى أحد مطارات العاصمة، إذ استقل طائرة إلى قاعدة روسية في سوريا، منها إلى موسكو، إذ أعلنت السلطات منحه لجوء لأسباب إنسانية.

ومنذ مغادرته دمشق تحيط حالة من الغموض بمصير الرئيس السوري وحياته، ما حرك بدوره موجات من الشائعات، كان آخرها مؤخرا، تقارير عن طلب زوحته أسماء، الطلاق، وهو ما نفته السلطات الروسية.