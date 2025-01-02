إعلان مفاجئ لبن شيخة

أعلن مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، اليوم الجمعة، استقالته مباشرة بعد نهاية مقابلة الدور الـ 32 من كأس الجمهورية أمام المضيف ترجي قالمة.

وأدلى بن شيخة بتصريحات لوسائل الإعلام حول مجريات المقابلة التي انتهت بفوز "الكناري" بنتيجة 2-0، ثم فاجأ الجميع بقوله: "أريد أن أقول لكم شيئا، هذه آخر مقابلة لي مع شبيبة القبائل".

وأضاف بن شيخة: "أشكر سكان ولاية تيزي وزو ومسؤولي النادي الذين ساندوني، حكيم مدان قدم مشروعا رياضيا في المستوى لكنني تعبت لعدة ظروف، أحاكم كل أسبوع، ليسوا راضيين حتى في حال الفوز".

وفي انتظار قبول إدارة النادي هذه الاستقالة، فإن مغامرة بن شيخة مع النادي القبائلي قد تدوم نصف موسم فقط، رغم المشروع الطموح الذي تم عرضه في بداية الموسم ويستمر لثلاث سنوات، تاركا الفريق في المرتبة الأولى مؤقتا في جدول الترتيب البطولة برصيد 24 نقطة من 14 مقابلة وتأهل إلى الدور الـ 16 من كأس الجمهورية.