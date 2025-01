JSK: Benchikha annonce sa démission

L'entraîneur de la jeunesse sportive de Kabylie, Abdelhak Benchikha, a annoncé ce vendredi sa démission, immédiatement après la fin du match des 32èmes de finale de la Coupe de la République contre l'Espérance Guelma.

S'adressant aux médias à propos du match, qui s'est soldé par une victoire 2-0 des Canaris, Benchikha a surpris tout le monde en déclarant : « Je veux vous dire quelque chose, c'est mon dernier match avec la JSK ».

« Je remercie la population de Tizi Ouzou et les responsables du club qui m'ont soutenu, Hakim Medane a présenté un projet sportif de haut niveau mais j'étais fatigué à cause de plusieurs circonstances, j'étais jugé chaque semaine, ils ne sont pas satisfaits même si on gagne», a ajouté Benchikha.

En attendant l'acceptation de cette démission par la direction du club, l'aventure de Benchikha avec le club kabyle risque de ne durer qu'une demi-saison, malgré l'ambitieux projet de trois ans présenté en début de saison, laissant l'équipe provisoirement à la première place du tableau du championnat avec 24 points en 14 matches et qualifiée pour les 16èmes de finale de la Coupe de la République.