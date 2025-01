SNTF: les obstacles à la gestion sur le bureau du ministre

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a demandé aux gestionnaires de la Société nationale des transports ferroviaires de préparer un rapport détaillé sur la situation actuelle de l'entreprise et les obstacles qui entravent l'accomplissement de ses missions de manière optimale.

Cette demande a été faite lirs d'une réunion de coordination, tenue hier soir, samedi, avec le directeur général de l'entreprise et plusieurs de ses cadres, dans le cadre d'une série de rencontres que le nouveau responsable du secteur organise avec différents acteurs du domaine, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, Sayoud a écouté les explications fournies par les gestionnaires de l'entreprise sur sa situation, ses missions, ses ressources matérielles et humaines, ses systèmes de gestion, ainsi que sur les lignes de transport de passagers et de marchandises exploitées à travers le pays, et les difficultés rencontrées dans leur gestion.

Concernant le rapport demandé, Sayoud a recommandé qu'il inclut des solutions et des propositions visant à développer l'entreprise, promettant aux gestionnaires qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour la faire progresser.