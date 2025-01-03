إدراج متعامل الهاتف النقال في بورصة الجزائر قريبا

أكد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، أن "سنة 2024 كانت تاريخية لبورصة الجزائر بتحقيقها لنتائج لم تبلغها منذ تأسيسها سنة 1997".

وقال يوسف بوزنادة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، إن القيمة السوقية لبورصة الجزائر تبلغ 518 مليار دينار، محققة ارتفاعا بنسبة 700 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، فيما فاق حجم التداول 2,7 مليار دينار نهاية 2024، محققا ارتفاعا بنسبة 500 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

في نفس السياق، أكد بوزنادة أن "بورصة الجزائر تتطور بشكل كبير للمشاركة في ديناميكية الاقتصاد الوطني، عبر مخطط يتضمن عدة محاور، يتقدمها تحديث البنية التحتية بمشروع لنظام معلومات البورصة، يرتقب جاهزيته خلال السداسي الأول من العام الجاري".

أما المحور الثاني، يضيف بوزنادة، "هو تنويع المنتجات المالية، استنادا إلى القانون الجديد للسوق المالي، الذي يتيح اعتماد الصكوك التجارية، فيما سيتناول المحور الثالث تبسيط إجراءات وشروط الإدراج، وكذا توعية المستثمرين والشركات على التداول في البورصة".

وكشف رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن إدراج شركة "جازي" للاتصالات في البورصة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والتي ستكون، حسبه، خطوة كبيرة في مسار تطور بورصة الجزائر، مضيفا أن كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها الحق في ولوج البورصة، بشرط فتحها لرأس مال يبلغ مليار سنتيم، بعد أن بسّطت إجراءات الإدراج.



