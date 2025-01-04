وزارة التجارة تباشر رقابة على نشاط مدارس تعليم اللغات الأجنبية

شرعت وزارة التجارة في تنفيذ عمليات رقابة ميدانية تستهدف نشاط مدارس تعليم اللغات الأجنبية، التي شهدت انتشارًا واسعًا مؤخرًا، والتي تبين أنها تنشط في مجالات أخرى غير تلك المسجلة في سجلاتها التجارية.

وأوضحت الوزارة أن الرقابة شملت مدارس تعليم اللغات الأجنبية المقيدة في السجل التجاري تحت الرمز 607014. وقد تم تسجيل مخالفات عدة تتعلق بقيام العديد من هذه المؤسسات بأنشطة لا تتماشى مع طبيعة نشاطها التجاري، بما في ذلك تقديم دروس خصوصية للتلاميذ، وهو نشاط غير منصوص عليه في السجل التجاري.

كما لاحظت الوزارة أن بعض المدارس تقدم خدمات تمس المرجعية الدينية، وهو ما يعد تجاوزًا خطيرًا للأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع مدارس تعليم اللغات الأجنبية إلى الالتزام بالنشاط المحدد في سجلاتها التجارية، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المخالفة.