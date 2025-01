Pluies et vents dans ces wilayas

Les services météorologiques prévoient, ce lundi, de la pluie dans l'ouest du pays.

Le bulletin précise que de fortes pluies, dépassant localement 20 mm, toucheront les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef, à partir de midi ce lundi, jusqu'au lever du jour demain mardi.

Les wilayas de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza et Alger connaîtront également des vents violents, soufflant à des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, à partir de 15h, et ce jusqu'au matin de demain mardi.

Des vents forts accompagnés de vents de sable souffleront sur la wilaya d'Illizi tout au long de la journée d’aujourd'hui.