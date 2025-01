Les nouveaux salaires des directeurs des trois cycles de l’Éducation

Le ministère de l'Éducation nationale a adressé une deuxième correspondance aux directeurs des établissements scolaires des trois cycles d'enseignement, mettant en avant les principaux avantages introduits par le nouveau statut général et les augmentations salariales résultant du système indemnitaire. Ce dernier a permis une nouvelle classification, conduisant à une augmentation des salaires mensuels des personnels concernés.

Le ministère a dévoilé le contenu du statut général et du système indemnitaire des directeurs d'établissements scolaires des trois cycles d'enseignement, comme il l’avait déjà fait pour les enseignants. Ces informations ont été transmises via la plateforme numérique dédiée, dans l’attente de les étendre aux autres catégories professionnelles du secteur.

Concernant les avantages apportés par le projet du système indemnitaire, le ministère a présenté un tableau détaillant les augmentations nettes mensuelles découlant du nouveau statut général et du système indemnitaire. Ces augmentations sont calculées sur la base de l'échelon 06 dans chaque grade.

Ainsi, un directeur d'école primaire, actuellement classé dans le grade 14 avec un salaire de 85.211 DA, bénéficiera d'une reclassification dans le grade 15. Son nouveau salaire mensuel sera de 98.749 DA, ce qui correspond à une augmentation de 13.538 DA.

Pour les directeurs des CEM, actuellement dans le grade 15 avec un salaire de 89.705 DA, ils passeront au grade 16, avec un salaire mensuel de 103.937 DA, soit une augmentation de 14.232 DA.

Enfin, un directeur de lycée, actuellement dans le grade 16 avec un salaire de 94.367 DA, sera intégré dans le grade 17. Son nouveau salaire mensuel s'élèvera à 109.319 DA, représentant une augmentation de 14.952 DA.