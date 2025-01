Attaf reçu par le président de la République centrafricaine

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu, lundi à Bangui, par le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, "le ministre d'Etat a remis au Président Faustin-Archange Touadéra une lettre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lui transmettant ses salutations fraternelles et lui faisant part de son aspiration à continuer d'œuvrer avec lui au renforcement des relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays", précise le communiqué.

La rencontre a également été l'occasion d'examiner "les moyens à même d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et de renforcer la coordination au sein de l'organisation continentale" et de souligner "la poursuite, par l'Algérie, de ses efforts au Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la sécurité et de la stabilité en République centrafricaine".