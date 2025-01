Ligne Béchar-Tindouf-Gara Djebilet : Livraison du premier tronçon en février

Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a inspecté ce lundi l’état d’avancement des travaux de la ligne ferroviaire minière ouest reliant Béchar, Tindouf et Gara Djebilet, notamment dans son premier tronçon reliant Béchar, Abadla et Hammaguir sur une distance de 200 km.

Le ministre a exprimé sa "satisfaction quant au rythme accéléré des travaux", soulignant que cette cadence permettra la livraison du tronçon avant les délais prévus. Il a également insisté sur l’importance de mobiliser toutes les ressources et moyens des entreprises réalisatrices pour achever ce segment, particulièrement la première section allant de Béchar à Abadla sur 98 km, qui devra être livrée avant fin février de cette année, lit-on dans un communiqué du ministère.

Lors de sa visite, le ministre a également inspecté le chantier de construction de la gare ferroviaire d’Abadla. Cette infrastructure contribuera au développement du transport ferroviaire dans une grande partie du sud-ouest du pays. Il a donné des instructions fermes pour respecter les délais contractuels et mettre la gare en service avant la fin février prochain.

Ce projet ferroviaire d’envergure, reliant Béchar, Tindouf et Gara Djebilet, vise à valoriser les ressources en minerai de fer du gisement de Gara Djebilet. Il est divisé en trois grands tronçons : Béchar-Hammaguir (200 km), Tindouf-Oum El Assel (175 km) et Hammaguir-Oum El Assel-Tindouf-Gara Djebilet (575 km), soit un tracé total de 950 km.

Le ministre a par ailleurs rappelé qu’au cours des dernières années, six wilayas ont été connectées au réseau ferroviaire national, ce qui a permis d’atteindre une longueur de 4800 km. Ce réseau est appelé à s’étendre à 6500 km avec la finalisation des projets en cours, avec pour objectif de relier les wilayas du sud-ouest, notamment Tindouf, Béni Abbès, Ouargla, El Bayadh, et les régions du grand sud, pour atteindre 15.000 km à l’horizon 2030.