Nouvelle décision de l’office du complexe olympique

L’office du complexe olympique Mohamed Boudiaf a annoncé son refus d'organiser des matchs à huis clos dans les stades du 5-Juillet et Nelson Mandela, sauf en cas de nécessité absolue et sous conditions spécifiques.

Dans une correspondance adressée aux quatre clubs algérois de Ligue 1 (MC Alger, USM Alger, CR Belouizdad et Paradou AC), l’office a détaillé les mesures prises concernant les matchs à huis-clos dans ces deux stades.

La correspondance précise que, à compter du 1er janvier 2025, le complexe n'acceptera plus d'abriter des rencontres sans spectateurs, y compris pour les clubs qui ont le droit d’y domicilier leurs matchs.

Les raisons évoquées par la direction générale mettent en avant la nature économique et commerciale de l'établissement. Elle a souligné que le grand nombre de matchs joués sans public au stade du 5-Juillet pendant la phase aller de la saison en cours a causé de lourdes pertes financières, représentant un fardeau important pour l’institution.

Cependant, en cas de nécessité absolue, les clubs souhaitant jouer à huis clos devront prendre en charge les frais liés à l’organisation du match. Les détails et le montant de ces frais n'ont pas été précisés dans le communiqué.