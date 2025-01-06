"الخضر" يشاركون في "الشان"

اتفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان) بعدما استبعدت "الفاف"، في وقت سابق، المشاركة بسبب موعد إقامة المسابقة.

وكشف مصدر "الخبر" أن "الكاف" اقتنعت بمبررات "الفاف" إلى جانب الاتحادين المصري والجنوب إفريقي بأن برمجة مسابقة "الشان" شهر فيفري وفي آخر لحظة سيؤثر على برمجة البطولات في بلدانها، فضلا على أن شهر فيفري ليس نافذة "فيفا" بما يجعل إرغام الأندية المحلية على تسريح لاعبيها للمنتخب المحلي غير قانوني.

وحيال مبرر الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر، وإعلان "الفاف" في مراسلتها لـ "الكاف" بأنها مستعدة للمشاركة في "الشان" بمنتخب الشباب، في حال عدم تأجيل المسابقة إلى شهر جوان، اختارت "الكاف" إضافة منتخبين اثنين إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى "الشأن" وعددها 17 منتخبا حتى يصبح العدد 19 منتخبا.

وحددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سبعة منتخبات للتنافس على تأشيرتين، ويتعلق الأمر بمنتخبات الجزائر، مصر، جنوب إفريقيا، مالاوي، غامبيا، الغابون وجزر القمر، على أن تحتضن تنزانيا المسابقة.

أما عن نظام المنافسة، فإنها ستجري بنظام خروج المغلوب، ويستفيد المنتخب الجزائري من الإعفاء في الدور الأول، على أن تجري ثلاث مباريات بين المنتخبات الست، وبعدها يتم سحب القرعة بانضمام المنتخب الجزائري الذي سيلعب مباراة واحدة ستسمح له بالمشاركة في "الشأن" في حال ما فاز بها.

ومن المقرر أن يتم تشكيل منتخب جزائري للشباب من لاعبي الأشبال والأواسط والآمال وبعض لاعبي الأكابر، يشرف عليه المدير الفني الوطني بالنيابة، فؤاد شيحة وعضو المكتب الفدرالي كريم قاصد الحاصلين على شهادة تدريب "كاف برو"، في انتظار تحديد "الكاف" لموعد التصفيات.