انطلاق حملة الحصاد من تيميمون

انطلقت الأربعاء بولاية تيميمون حملة حصاد ودرس الذرة الحبية لموسم 2024_2025، تحت إشراف والي الولاية، بحضور ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمصالح المحلية.

وحسب بيان للوزارة، "تم إعطاء إشارة انطلاق عملية الحصاد على مستوى مستثمرة عرقوب مروان ببلدية أوقروت".

وأضاف البيان، أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تنظم، من 08 إلى غاية 15 جانفي 2025، خرجات ميدانية لمرافقة الفلاحين والمستثمرين المنخرطين في البرنامج الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية والاستماع لانشغالاتهم في هذا المجال".

كما سيتم، حسب البيان، "إعداد برنامج آخر يشمل حملات تحسيسية تخص زراعة الذرة ودوار الشمس، يمتد إلى غاية 15 فيفري 2025 بهدف تغطية كل ولايات الوطن".