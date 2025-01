USA: les incendies de Los Angeles hors de contrôle

Les autorités américaines ont annoncé la mort d'au moins 5 personnes, l'évacuation de plus de 100 000 personnes et des destructions massives de bâtiments et de biens à la suite des incendies dévastateurs qui encerclent la ville de Los Angeles et se propagent sous l'effet des vents violents depuis mardi. Le président sortant Joe Biden a annulé sa visite prévue en Italie pour suivre la situation d'urgence après que les incendies aient échappé à tout contrôle.

La société américaine de prévisions météorologiques AccuWeather a déclaré ce mercredi que les dommages et pertes économiques dus aux incendies de forêt à Los Angeles sont estimés entre 52 et 57 milliards de dollars, selon une première estimation. Toutefois, si les incendies se propagent dans des quartiers densément peuplés, les estimations des pertes devront être réajustées à la hausse.

Des milliers de personnes ont quitté leurs domiciles après que les incendies ont ravagé une zone côtière de Los Angeles, la plus grande ville de Californie. Les autorités ont indiqué que de nombreux bâtiments ont été détruits et que plus de 1214 hectares ont été brûlés dans la zone de Pacific Palisades, entre les villes de Santa Monica et Malibu.

Les autoroutes étaient bondées de personnes fuyant les incendies, tandis que des colonnes de flammes et de fumée s'élevaient dans le ciel de la ville. Les autorités des pompiers ont rapporté que plusieurs personnes ont été blessées dans l'incendie de Palisades, certaines souffrant de brûlures au visage et aux mains.

À Hollywood, les autorités ont ordonné dans la nuit de mercredi aux habitants du centre de la zone historique d’évacuer leurs domiciles après un nouvel incendie. La direction des pompiers de Los Angeles a qualifié le feu de "menace pour la vie" et a émis un ordre d’évacuation immédiat, précisant que "la zone est légalement interdite au public".

L’incendie s’est déclaré dans la zone de Hollywood Hills, à seulement quelques centaines de mètres du célèbre Hollywood Boulevard.

Selon un site spécialisé dans les coupures de courant, l’électricité a été coupée pour près d’un million de foyers et d’entreprises dans le comté de Los Angeles. De plus, les écoles du comté resteront fermées jusqu’au moins jeudi.

En plus des deux grands incendies, quatre autres incendies plus petits se sont déclarés dans le comté, ce qui a épuisé les ressources des équipes de lutte contre les incendies, déjà sollicitée au maximum.

Les incendies surviennent à un moment particulièrement critique pour le sud de la Californie, qui n’a pas connu de fortes pluies depuis le début de la saison.

Les scientifiques affirment que ces incendies, qui se produisent à une période inhabituelle pour les feux de forêt, représentent une nouvelle manifestation de phénomènes climatiques extrêmes qui devraient s’intensifier à mesure que les températures mondiales continuent d’augmenter dans les prochaines décennies.