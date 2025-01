Gaza: Gaza : 74 enfants tués en une semaine

L'UNICEF a annoncé qu'au moins 74 enfants ont été tués au cours des sept premiers jours de l'année 2025 en raison de la violence continue dans la bande de Gaza, y compris des attaques contre une zone sécurisée unilatéralement définie.

La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a déclaré dans un message sur "X" que "huit nourrissons et nouveau-nés sont décédés depuis le 26 décembre en raison d'hypothermie, tandis que plus d'un million d'enfants gazaouis vivent dans des tentes temporaires incapables de supporter les températures froides".

Elle a ajouté : "Nous avons longtemps averti que l'abri insuffisant, l'incapacité d'accéder à la nutrition et aux soins de santé, la situation sanitaire désastreuse, et maintenant le froid hivernal, exposent tous les enfants à Gaza à un danger imminent. Les nouveau-nés et les enfants souffrant de problèmes de santé sont particulièrement vulnérables ".

Russell a souligné que "les parties au conflit et la communauté internationale doivent agir d'urgence pour mettre fin à la violence, alléger la souffrance et garantir la libération de tous les otages, en particulier des deux enfants restants. Les familles ont besoin que cette souffrance et ce chagrin inimaginables prennent fin ".

L'organisation a renouvelé son appel pour améliorer immédiatement l'environnement sécuritaire, y compris sécuriser les camions de livraison d'aide, afin de permettre aux travailleurs humanitaires d'atteindre en toute sécurité les communautés qu'ils cherchent à soutenir.

Elle a confirmé que la fourniture d'aide et de fournitures est "une question de vie ou de mort" pour les enfants à Gaza.