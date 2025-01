Pluies et vents dans 25 wilayas

Les services météorologiques prévoient ce samedi, de fortes pluies et des vents violents qui affecteront le centre et l'est du pays.

Le bulletin précise des pluies abondantes dépassant les 20 mm localement sont attendues dans les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tebessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna de 21h à 3h dimanche.

Des vents dépassant 70km/h concerneront de 12h à 00h les wilayas d'Annaba, El Tarf, Skikda, Béjaïa, Jijel, Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger.

Des vents forts accompagnés de tempêtes de sable concerneront les wilayas de Biskra, M'sila et Djelfa de 18h jusqu’à dimanche matin.