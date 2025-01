Monoxyde de carbone : Une famille entière décimée à Relizane

Quatre personnes sont décédées en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone dans la wilaya de Relizane, selon un communiqué des services de la protection civile, publié ce dimanche.

Les services de secours ont précisé qu'ils sont intervenus à 15h18, pour un accident d'intoxication au monoxyde de carbone émis par un chauffe-eau dans la localité de Ngaoues, commune et wilaya de Relizane.

Le communiqué a ajouté que les victimes faisaient partie de la même famille, et étaient âgées entre 11 et 40 ans, et qu'elles ont été transférées à la morgue de l'hôpital local.