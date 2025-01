L'Algérie, premier fournisseur de gaz de ce pays

L'Algérie a pris la tête du classement des plus grands exportateurs de gaz vers l'Espagne en 2024, avec une part de 38,5%, consolidant ainsi sa domination sur les approvisionnements de ce pays européen pour la deuxième année consécutive.

Selon les données récentes publiées par la plateforme spécialisée "Energy", les exportations nationales de gaz vers l'Espagne en 2024 ont atteint 131,2 térawatt-heure (TWh), contre 116,3 TWh en 2023.

Au total, les importations de gaz de l'Espagne en 2024 ont enregistré une baisse de 14,7% par rapport à l'année précédente, avec 60,3% de gaz liquéfié et 39,7% de gaz naturel.

Les importations totales de gaz (naturel et liquéfié) de l'Espagne en 2024 ont atteint environ 339,4 TWh, contre 398,0 TWh en 2023, avec une baisse remarquable des importations de gaz liquéfié, qui ont chuté à 25,3 TWh.

D'après les mêmes chiffres, la Russie a pris la deuxième place avec 21,3% des exportations, soit 72,0 TWh de gaz liquéfié, restant pratiquement stable par rapport à 72,7 TWh en 2023. En revanche, le gaz liquéfié en provenance des États-Unis a chuté à la troisième place, avec 16,6%, représentant 55,4 TWh, une diminution importante par rapport à 83,9 TWh en 2023, et 128,8 TWh en 2022, où les États-Unis étaient en tête de liste.

Le Nigeria a occupé la quatrième position parmi les plus grands exportateurs de gaz vers l'Espagne en 2024, avec une part de 7,2%, représentant un total de 24,35 TWh de gaz liquéfié, en baisse par rapport aux 54,0 TWh de janvier à décembre 2023.