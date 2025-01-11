شباب قسنطينة يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية

تأهل قبل قليل شباب قسنطينة إلى الدور ربع النهائي ل كأس الكونفدرالية، بعد فوزه بثلاثية نظيفة أمام ضيفه الصفاقسي التونسي تداول على تسجيلها كل من زكرياء بن شاعة الذي وقع الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 30 و45 من الشوط الأول، ومنذر طمين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 94.

فوز شباب قسنطينة سمح له بالحفاظ على ريادة ترتيب المجموعة الأولى بـ 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الملاحق سيمبا التنزاني الذي عاد بنتيجة التعادل من أنغولا أمام نادي برافوس (1/1)، ليبقى الحسم في أمر المرتبة الأولى مؤجل إلى الجولة الأخيرة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في عاصمة تنزانيا يوم 19 جانفي القادم، حيث يكفي النادي القسنطيني التعادل لإنهاء دوري المجموعات في الصدارة، وفي حال الخسارة سيظفر نادي سيمبا بصدارة الترتيب.