La France parmi les plus grands importateurs de gaz algérien

Les exportations nationales de gaz naturel liquéfié (GNL) ont augmenté de 6 % au cours du dernier trimestre de l'année dernière, soit une hausse de 150 000 tonnes par rapport au trimestre précédent, la majorité des cargaisons étant destinées aux pays européens, notamment la Turquie et la France.

Selon le rapport "Actualités des marchés du GNL arabes et mondiaux en 2024", publié par l'unité de recherche de la plateforme "Energy", les exportations de GNL algérien ont atteint 2,76 millions de tonnes entre octobre et décembre 2024, contre 2,61 millions de tonnes au trimestre précédent. Ce recul intervient après une baisse observée au troisième trimestre de l'année dernière par rapport au deuxième trimestre, où les exportations avaient atteint 3,27 millions de tonnes.

L'Algérie s'est classée au deuxième rang des plus grands exportateurs de GNL en Afrique l'année dernière, avec des exportations annuelles s'élevant à 11,62 millions de tonnes, contre 13,45 millions de tonnes en 2023.

D'après le directeur de l'unité de recherche en énergie, Ahmed Chouki, la baisse des exportations algériennes de GNL en 2024, notamment au second semestre, est attribuée à une réduction des approvisionnements en provenance de la station d'Arzew en raison de travaux de maintenance.

Cela s'explique également par l'augmentation de la demande locale durant l'été, en raison des températures élevées, ce qui a conduit à une consommation record d'électricité.

Il convient de noter que le mois de septembre a enregistré le plus haut taux mensuel d'exportation de GNL de l'Algérie en 2024, atteignant 1,15 million de tonnes, tandis que le mois de juillet a enregistré le plus bas taux avec 0,710 million de tonnes.

En ce qui concerne les principaux pays importateurs de GNL algérien, les pays européens ont importé la majorité des cargaisons l'année dernière, en tête de liste la Turquie et la France, comme le révèle le rapport mentionné.

La Turquie a occupé la première place des plus grands importateurs de GNL algérien en 2024, avec 4,05 millions de tonnes, suivie par la France avec 3,26 millions de tonnes, et l'Espagne avec environ 1,66 million de tonnes. L'Italie a occupé la quatrième position avec des importations de GNL algérien atteignant 1,39 million de tonnes, et le Royaume-Uni s'est classé cinquième avec 0,39 million de tonnes. Enfin, l'Algérie a exporté environ 0,86 million de tonnes de GNL en 2024 vers d'autres pays.