Accord algéro-cubain pour renforcer la coopération dans la communication

Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a reçu, lundi, l'ambassadeur de Cuba à Alger, Hector Igarza Cabrera, qui lui a rendu une visite de travail et d'amitié, indique un communiqué du ministère.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre a permis aux deux parties de "passer en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales entre l'Algérie et Cuba, ainsi que les moyens de les promouvoir en vue de renforcer la coopération entre les deux pays".

A cette occasion, les deux parties ont évoqué "les accords signés entre l'Algérie et Cuba dans le domaine de l'information, notamment l'accord conclu, en 2023, entre Algérie Presse Service et son homologue cubaine Prensa Latina, pour l'échange de nouvelles et de contenus médiatiques, et l'accord conclu, la même année, entre l'Etablissement public de Télévision et son homologue cubain".