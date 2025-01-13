رئيس الجمهورية يستقبل رئيس "حمس"

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، والوفد المرافق له، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن اللقاء حضره بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وكمال سيدي السعيد، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال. ولم يذكر البيان تفاصيل حول اللقاء.

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل، يوم 7 جانفي الماضي، مصطفى ياحي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، هذا الأخير قال عقب اللقاء، إنه تم التطرق إلى عدة ملفات، من بينها مبادرة الحوار الوطني وقانون الأحزاب.